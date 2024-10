München (epd). Am Samstag um 14 Uhr ruft die Gewerkschaft ver.di zur Kundgebung "Soziales rauf - Rüstung runter!" auf dem Odeonsplatz in München auf. Man wolle "ein kraftvolles Zeichen für soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz und Frieden" setzen, heißt es in einer Pressemitteilung vom Freitag. Die Gewerkschaft kritisiert die finanziellen Kürzungen der Bundesregierung im sozialen Bereich, während die Militärausgaben unangetastet blieben. "Es braucht dringend Investitionen in Bildung, Gesundheit, Wohnungsbau und Klimaschutz", so die Mitteilung weiter.

Zu den konkreten Forderungen gehören die Abschaffung der Schuldenbremse, der Schutz des Rechts auf Asyl sowie ein Stopp der Aufrüstung. Redebeiträge sind unter anderem von Claudia Weber, Geschäftsführerin ver.di München, und Susi Lutz, Mitglied der Bundestarifkommission TV ÖD, geplant. Musikalische Beiträge kommen von StreetOps Music, Tamara Banez und per Videobotschaft von Konstantin Wecker.