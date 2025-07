München (epd). Der Schriftsteller, Moderator und Komiker Hape Kerkeling erhält bei der Verleihung des Bayerischen Buchpreises am 28. Oktober den diesjährigen Ehrenpreis des Ministerpräsidenten. Kerkeling verstehe es, die Herzen der Menschen mit seinem "unverwechselbaren Humor, feinem Scharfsinn und großer Wärme" zu berühren, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) laut einer Mitteilung vom Donnerstag: "Was im Fernsehen und Kino begann, setzt sich in seinen Büchern eindrucksvoll fort: Als begnadeter Erzähler begeistert er sein Publikum auf dem Papier."

Söder sagte, Kerkelings Werke seien "seit Jahren eine Bereicherung für die Leserinnen und Leser". Sie hätten Tiefgang und ein "feines Gespür für die großen und kleinen Fragen des Lebens". Seine Bücher seien "mehr als Unterhaltung". Der inzwischen 60-jährige Kerkeling begann seine Karriere Mitte der 1980er Jahre als Bühnen- und TV-Komiker. Im Jahr 2006 veröffentlichte Hape Kerkeling mit "Ich bin dann mal weg" sein Erstlingswerk - ein Reisebericht über seine Pilgerreise nach Santiago de Compostela. Es gehört zu den meistverkauften deutschen Sachbüchern.

Der Bayerische Buchpreis wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Landesverband Bayern, mit Unterstützung der Bayerischen Staatskanzlei vergeben. In den vergangenen Jahren ging der Ehrenpreis des Ministerpräsidenten an die Krimi-Autorin Donna Leon, den Schriftsteller Florian Illies, den Historiker Christopher Clark sowie den Bestsellerautor Frank Schätzing.