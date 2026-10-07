München (epd). Berechnungen des Münchner ifo Instituts zufolge geben Tankstellen den seit 1. Oktober geltenden Tankrabatt der Bundesregierung nicht vollständig weiter. Im Schnitt seien in den ersten fünf Tagen von den 17 Cent Steuersenkung pro Liter nur 15 Cent bei Diesel- sowie Super E10-Tankenden angekommen und 16 Cent beim Tanken von Superbenzin E5, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Einzig am ersten Oktober sei der Rabatt bislang vollständig weitergegeben worden. Ab dem 14. Oktober will das Institut immer mittwochs die Ergebnisse des ifo Tankrabatt-Trackers veröffentlichen.