Hof, Berlin (epd). Jedes Jahr übergibt der Bundesverband der Lebenshilfe einen Weihnachtsbaum an den Bundestag in Berlin. In diesem Jahr waren die Bläserinnen und Bläser des inklusiven Posaunenchores der Lebenshilfe Hof eingeladen, die Feier musikalisch mitzugestalten, teilte der evangelische Theologe und frühere Hofer Dekan Günter Saalfrank am Samstag mit. Die Bläserinnen und Bläser - 20 Menschen mit Beeinträchtigung und 20 ohne - spielten bei der Übergabe in den Parlamentsräumen.

Eingeladen hatte die Musikerinnen und Musiker aus Oberfranken die frühere Bundesgesundheitsministerin und Bundesvorsitzende der Lebenshilfe, Ulla Schmidt. Nach der Feier im Paul-Löbe-Haus zeigte sich Bundestagsvizepräsidentin Josephine Ortleb (SPD) stark beeindruckt von dem inklusiven Chor, hieß es. "So etwas müsste es überall geben", sagte sie der Mitteilung zufolge. Von einem "grandiosen Auftritt" sprach Ulla Schmidt: "Nicht nur von der Musik her, sondern auch von der Freude der Musikerinnen und Musiker." Sie hätten gezeigt, was Menschen mit Unterstützungsbedarf können.