München (epd). Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat die im "Eine-Welt-Netzwerk Bayern" organisierten Eine-Welt-Initiativen am Donnerstag gewürdigt. "Die Weltläden, die Ehrenamtlichen, die fairen Kommunen und die engagierten Konsumentinnen und Konsumenten helfen zusammen und machen einen Unterschied", sagte Herrmann bei einer Tagung bayerischer Kommunen, die Partnerschaften mit dem Globalen Süden pflegen. Das Eine-Welt-Netzwerk sei der wichtigste Partner der bayerischen Staatsregierung für "entwicklungspolitische Inlandsarbeit", erläuterte Herrmann.

Das Eine-Welt-Netzwerk Bayern ist der bayerische Dachverband entwicklungspolitischer Gruppen sowie Einrichtungen, Weltläden und lokaler Eine-Welt-Netzwerke. In Zeiten zunehmender geopolitischer Spannungen und Handlungskonflikte sei das Engagement für gerechte Zusammenarbeit wichtiger denn je, erläuterte der Minister. Das Netzwerk bringe seit über 25 Jahren Menschen zusammen, die für nachhaltige Entwicklung und internationale Gerechtigkeit arbeiteten. "Bayern bleibt dabei ein verlässlicher Partner für eine gerechtere, sichere und nachhaltige Welt", sagte Herrmann.