Ipsheim (epd). Zur Förderung junger Menschen in Ehrenämtern ist am Sonntag die Online-Beteiligungsplattform zum Projekt "Jung & Engagiert" des Bayerischen Jugendrings (BJR) an den Start gegangen. "Gute Ideen zu entwickeln, um noch mehr junge Menschen für das Ehrenamt zu gewinnen, ist wichtig für die Zukunft des Ehrenamts in Bayern", sagte Sozial- und Jugendministerin Ulrike Scharf (CSU) laut Mitteilung bei der Auftaktveranstaltung in Ipsheim im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim.

Bei Veranstaltungen in ganz Bayern können junge Bürgerinnen und Bürger bereits seit März einbringen, was ihnen bei der Entscheidung für ein ehrenamtliches Engagement wichtig ist. Die Online-Umfrage bietet nun dafür bis Ende September auch eine digitale Beteiligungsmöglichkeit.

Nach Angaben des Ministeriums wird das Projekt bis Ende 2025 umgesetzt und mit mehr als 400.000 Euro aus Landesmitteln gefördert. Aus den Wünschen und Meinungen ehrenamtlicher Mitarbeitender in der Jugendarbeit sowie der Zielgruppe zwischen 14 und 27 Jahren soll laut Projekt-Website ein Ehrenamtskonzept für die Zukunft der bayerischen Jugendarbeit erarbeitet und schließlich dem Bayerischen Sozialministerium übergeben werden.