Giebelstadt (epd). Nach dem Brand eines Kirchturms im Giebelstadter Ortsteil Eßfeld ist dieser nach Angaben der Polizei einsturzgefährdet. Am frühen Montagabend hatte in der katholischen Nikolauskapelle während eines Gewitters ein Blitz eingeschlagen und den Turm in Brand gesetzt, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehren, Technisches Hilfswerk und Polizei waren im Einsatz.

Zwar habe die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle gebracht. Dennoch sei der Turm infolge des Blitzeinschlags und Brands einsturzgefährdet. Der Turm selbst wurde gesichert, der Bereich rund um die kleine Kapelle abgesperrt. Die sakralen Gegenstände aus der Kirche konnten durch die Einsatzkräfte rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, hieß es weiter.

Die Höhe des entstandenen Schadens kann aktuell noch nicht beziffert werden, Personen wurden bei dem Blitzeinschlag und Brand nicht verletzt.