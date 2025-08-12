München, Bremen (epd). Der ambulante Pflegedienst "vielfältig. GmbH Bremen" erhält den diesjährigen Korian Stiftungsaward "Vielfalt und Respekt in der Pflege". Der ambulante Pflegedienst sei bundesweit der erste, der Sexualität und geschlechtliche Vielfalt selbstverständlich in den Pflegeprozess integriere, teilte die Korian Stiftung für Pflege und würdevolles Altern am Dienstag in München mit. Der Korian Stiftungsaward ist mit 2.000 Euro dotiert und wird in diesem Jahr zum fünften Mal vergeben. Die Preisverleihung findet am 7. November in den Räumlichkeiten von Lebensort Vielfalt in Berlin statt.

"vielfältig. Bremen" zeige eindrucksvoll, dass Pflege mehr ist als medizinische Versorgung und Grundpflege, sagte Elisabeth Scharfenberg, Vorständin der Korian Stiftung, laut Mitteilung. "Hier wird ein Raum geschaffen, in dem Menschen unabhängig von sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität respektiert, verstanden und individuell begleitet werden. Diese Arbeit ist zutiefst menschlich - und genau deshalb war die Entscheidung der Jury eindeutig", so Scharfenberg.

Ziel von "vielfältig.Bremen" sei es, Themen wie Sexualität, Geschlechtervielfalt und Identität zu enttabuisieren und sie als selbstverständlichen Teil einer würdevollen Pflege zu etablieren, hieß es weiter. Dafür bietet das Team nicht nur ganzheitliche ambulante Pflege an, sondern auch Paar-, Beziehungs- und Sexualberatung bis hin zu Seminaren und Workshops für Fachpersonal im Gesundheitswesen.

"Wir freuen uns riesig über diese Auszeichnung - sie ist ein starkes Zeichen für alle, die sich eine diskriminierungssensible Pflege wünschen", sagten Judith und Hannah Burgmeier, Gründerinnen und Geschäftsführerinnen von "vielfältig.Bremen". "Unser Ziel ist eine Pflegerealität, in der jeder Mensch sich gut aufgehoben fühlt."

Die Korian Stiftung für Pflege und würdevolles Altern wurde 2020 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung der Altenpflege und des Gesundheitswesens zu fördern. Im Fokus stünden dabei Pflegekräfte, für die Angebote entwickelt werden, um deren körperliche und mentale Gesundheit zu stärken.