Eichstätt, Freiburg (epd). Der katholische Erzbischof Stephan Burger hat am Samstag im Freiburger Münster Weihbischof Christian Würtz aus seinem Amt verabschiedet. Würtz war im Juli zum neuen Bischof von Eichstätt ernannt worden, wie die Erzdiözese mitteilte. In seiner Predigt zu Mariä Himmelfahrt nahm Burger auch politisch Stellung und warnte davor, dass die Gedankenwelt der Nationalsozialisten in Deutschland wieder Raum bekommen könnte. Es sei wichtig, aus der Geschichte zu lernen, "dass sich das menschenverachtende und ausgrenzende Denken der braunen Kohorten von damals nicht noch einmal in den Köpfen und Herzen der Menschen von heute festsetzt und unsere Gesellschaft vergiftet".

An den scheidenden Weihbischof Würtz gerichtet, sagte der Erzbischof, der Abschied falle nicht leicht. Er gratulierte ihm zu seiner Berufung in das Bistum Eichstätt und gab ihm ein Versprechen mit auf den Weg: "Die Gottesmutter wird Dir dazu eine treue Wegbegleiterin sein." Burger dankte Würtz für sein bisheriges Wirken in der Erzdiözese, wo er unter anderem als Pfarrer, Weihbischof und Regens des Priesterseminars tätig war. Das Hochfest Mariä Himmelfahrt am 15. August wird im Freiburger Münster als Patronatsfest gefeiert, da Maria die Schutzpatronin des Münsters und der gesamten Erzdiözese ist.