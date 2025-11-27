Aschaffenburg (epd). Die Kunsthalle Jesuitenkirche in Aschaffenburg feiert ihr 50-jähriges Bestehen als Ausstellungsort im kommenden Jahr mit verschiedenen Ausstellungen und Veranstaltungen. Man wolle die Besucherinnen und Besucher einladen, "Kunst als einen lebendigen Austausch zwischen Epochen, Positionen und Perspektiven zu erleben", sagte Museumsleiter Johannes Honeck am Donnerstag laut einer Mitteilung. Die Kunsthalle verknüpfe "Geschichte, Gegenwart und neue Sichtweisen", erläuterte er.

Städtischer Kunstpreis wird zur Jubiläumsschau

Aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums der Kunsthalle werde der Kunstpreis der Stadt Aschaffenburg 2026 in einer Jubiläumsausstellung präsentiert. Aus 138 Einreichungen habe eine Fachjury 13 Positionen ausgewählt, die das Thema "Stufen" auf ganz unterschiedliche Weisen präsentieren, heißt es in der Mitteilung. Die Schau "Stufen. Erklimmen - Wachsen" ist ab dem 25. März zu sehen. Die Künstlerinnen und Künstler hätten sich aus historischer, sozialpolitischer oder auch skulptural-formaler Perspektive mit dem Thema befasst.

Die ehemalige Jesuitenkirche in Aschaffenburg wurde vor 400 Jahren als Studienkirche gebaut und hat seither eine wechselvolle Geschichte erlebt: von barocker Sakralarchitektur über die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg bis hin zum Wiederaufbau im 20. Jahrhundert. Seit 1990 wird die Jesuitenkirche als zentraler Ausstellungsort genutzt und ist heute eng mit dem Christian Schad Museum im Verbund der Museen der Stadt Aschaffenburg verbunden.