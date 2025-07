Jugendhilfe im digitalen Raum

Einsamkeit, Ängste, psychische Belastungen: Viele junge Menschen suchen Hilfe online. Streetworker wie Jonas Lutz erreichen sie dort – in digitalen Räumen. Einblick in digitale Jugendarbeit und Chat-Seelsorge in Bayern.

Lesezeit: 4 Minuten

4 Minuten