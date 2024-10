Würzburg, Berlin (epd). Der Deutsche Katholikentag 2026 in Würzburg steht unter dem Leitwort "Hab Mut, steh auf!". Der Hauptausschuss des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) habe diesem Vorschlag der Katholikentagsleitung am Freitag in Berlin zugestimmt, teilte das ZdK mit.

Das Leitwort stammt aus dem Markusevangelium (Mk 10,49). Es solle Menschen "Mut machen, ihrem Glauben zu folgen", sagte Irme Stetter-Karp, ZdK-Präsidentin und Vorsitzende der Katholikentagsleitung. Es solle auch Mut dazu machen, die Menschenwürde zu verteidigen. "Wir stellen uns gegen Hass und Hetze, die das Klima in unserem Land zu vergiften drohen", sagte Stetter-Karp. "Es ist christliches Profil, wenn wir sagen: Nicht mit uns!"

Der 104. Deutsche Katholikentag ist für den 13. bis 17. Mai 2026 in Würzburg geplant. Der letzte Katholikentag fand vom 29. Mai bis 2. Juni 2024 in Erfurt statt. Veranstalter ist das ZdK.