Schwanberg (epd). Zum letzten Mal überhaupt bietet das evangelische Kloster Schwanberg einen Grundkurs Geistliche Begleitung an. Der Ausbildungskurs "Gottes Wirken erspüren" beginnt im November und dauert bis Juni kommendes Jahres, teilte die Schwanberg-Pfarrerin Maria Reichel mit. Der Grundkurs umfasst insgesamt sechs Wochenenden sowie eine Woche Exerzitien. Wer nach dem Grundkurs einen Aufbaukurs besucht, kann anschließend selbst in der geistlichen Begleitung anderer Menschen tätig sein, hieß es.

Künftig soll es solche Grund- und Aufbaukurse nur noch bei Communität Christusbruderschaft in Selbitz in Oberfranken geben, sagte Pfarrerin Reichel. Am Schwanberg soll es ab 2025 zwar ein Folgeangebot mit dem Titel "Aus der Mitte leben" geben, das vier Wochenenden umfasst. Auch dabei sollen verschiedene spirituelle Ansätze kennengelernt und ein Weg gemeinsam in einer konstanten Gruppe gegangen werden, jedoch ohne das Ziel, am Ende ein ausgebildeter Geistlicher Begleiter zu sein, erläuterte Reichel.

Neben den Präsenzveranstaltungen am Schwanberg gehöre zum Kurs auch eine "kontinuierliche eigene Übung samt geistlicher Begleitung am Wohnort" sowie die Teilnahme an einer Regionalgruppe. Für die Teilnahme am Grundkurs seien "pädagogische, theologische oder therapeutische Vorkenntnisse" hilfreich, aber nicht nötig. Spontane Anmeldungen zum Kurs, der am 8. November startet, sind noch möglich. Geistliche Begleitung ist eine Form der Seelsorge, bei der es um die Begleitung eines anderen Menschen geht.