Nürnberg (epd). Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DBG) in der Region Mittelfranken will den 15. August (Mariä Himmelfahrt) als Feiertag für alle haben. Er habe das Thema in Briefen an die Oberbürgermeisterkandidaten in Nürnberg, Erlangen, Fürth, Schwabach und Ansbach angesprochen, sagte Geschäftsführer Stephan Doll am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Nürnberg. Dass der katholische Feiertag nur für Kommunen mit einem größeren Anteil an Katholiken in der Bevölkerung gilt, sei "eine Ungerechtigkeit und darum starten wir eine Kampagne", sagte Doll.

Der DGB habe die Kandidatinnen und Kandidaten für die Oberbürgermeisterämter in den evangelischen Städten gefragt, ob sie sich über den bayerischen Städtetag für eine gerechte Verteilung der Feiertage einsetzen würden.

In der aktuellen Diskussion um eine Verlängerung der Arbeitszeiten komme auch immer wieder die Idee auf, einzelne Feiertage zu streichen. Der DGB stelle sich klar dagegen, sagte Doll: "Feiertage sind dafür da, dass sich Menschen vom Stress erholen. Sie sind auch wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhalt".