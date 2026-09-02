München (epd). Der Showmaster und Journalist Johannes B. Kerner erhält bei der Verleihung des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" den Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten. "Ob Quiz, Talk oder natürlich Sport: Johannes B. Kerner kann einfach alles", erklärte Regierungschef Markus Söder (CSU) laut Mitteilung der Bayerischen Staatskanzlei vom Mittwoch. Der Preis wird am 21. Oktober in München übergeben.

Kerner verbinde "qualitativen Anspruch mit großem Respekt, persönlicher Wertschätzung und Menschlichkeit gegenüber seinen Gesprächspartnern", lobte Söder. "Bodenständig, sympathisch und immer cool: Das zeichnet ihn aus." Der 61-jährige Kerner wurde in den frühen 90er Jahren als Moderator der Sat.1-Fußball-Sendung "ran" bekannt. Anschließend wechselte er zum ZDF und hatte dort unter anderem eine nach ihm benannte Spätabend-Talkshow. Zuletzt war er auch immer wieder bei MagentaTV als Fußball-Moderator im Einsatz.

Der "Blaue Panther - TV & Streaming Award" ist seit 2022 der Nachfolger des seit 1989 verliehenen Bayerischen Fernsehpreises.