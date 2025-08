Evangelische Morgenfeier

Ob Blumen am Grab, ein Händedruck oder ein Baum in Ungarn – Zeichen prägen unser Leben. Was Jesus mit "Ich bin das Brot des Lebens" meint, warum das politisch ist – und wie jede Begegnung zum Zeichen werden kann.

Lesezeit: 12 Minuten

12 Minuten