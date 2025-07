München (epd). Das bayerische Sozialministerium fördert den Einstieg von Frauen in die Politik. Man investiere rund 95.000 Euro in die Fortbildung von Politikeinsteigerinnen und aktiven Politikerinnen, heißt es in einer Mitteilung vom Freitag. Gefördert werde ein Projekt des Vereins "FidiP - Frauen in die Politik". Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) sagte: "Frauen in der Politik: Das ist keine Option, das ist ein Muss!" Vor allem auch auf kommunaler Ebene müssten Frauen stärker repräsentiert sein, um ihre Kompetenzen, Lebenserfahrungen und Perspektiven einzubringen.

Der Verein FidiP will Frauen motivieren, politisch aktiv zu werden, sie dabei unterstützen und gezielt vorzubereiten, mit politischem Engagement unsere Demokratie mitzugestalten. Dazu bietet der Verein eine überparteiliche Akademie, die Frauen in allen Bereichen fortbildet, die für die politische Laufbahn relevant sind - etwa die öffentliche Rede, Infos zu den politischen Strukturen oder auch Wahlkampf-Training. Ministerin Scharf betonte, die Demokratie profitiere davon, "wenn sich Frauen und Männer gleichermaßen politisch beteiligen und Verantwortung übernehmen".