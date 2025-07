Neuendettelsau (epd). Das landeskirchliche evangelische Partnerschaftszentrum Mission EineWelt lädt am 19. und 20. Juli wieder zu seinem "Fest der weltweiten Kirche" nach Neuendettelsau ein. Samstags (19. Juli) geht es um 18 Uhr im Innenhof von Mission EineWelt los mit der "Lila Nacht", teilte das Partnerschaftszentrum am Dienstag mit. Familien und Freunde können dort picknicken, ab 20 Uhr spielt die Band "Die alte Dame und Herr Mond". Der Abend soll dem Austausch mit Mitarbeitenden, Partnerschaftsgruppen aus Bayern und Gästen aus aller Welt dienen.

Der Sonntag (20. Juli) als "Fest der weltweiten Kirche" beginnt um 10 Uhr im Garten von Mission EineWelt mit einem Gottesdienst. Die Predigt hält Bischof Jack Urame von der Partnerkirche in Papua-Neuguinea. Das gesamte Fest stehe im Zeichen des 50-jährigen Unabhängigkeitsjubiläums von Papua-Neuguinea, hieß es. Nach dem Gottesdienst startet das Festprogramm. Am späten Nachmittag werden dann noch die jungen Freiwilligen ausgesendet, die begleitet von Mission EineWelt für ein Jahr in einer der Partnerkirchen mitarbeiten.