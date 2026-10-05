München (epd). Zum 100. Geburtstag des Dirigenten Karl Richter (1926-1981) findet in München vom 10. bis 18. Oktober eine Bach-Festwoche an den früheren Wirkungsstätten Richters statt. Unter dem Leitgedanken "Tradition lebt vom Weiterdenken" würdige das Festival einen der bedeutendsten Bach-Interpreten des 20. Jahrhunderts, schreibt der Initiator und Dirigent Hansjörg Albrecht, Gründer der CPE Bach Akademie Hamburg und langjähriger Leiter des Münchner Bach-Chors, im Vorwort zum Programm. Die Festwoche sei zugleich Teil eines internationalen Bach-Netzwerk-Festivals "100 Jahre Karl Richter", das das ganze Jahr über an Richters weltweites Wirken erinnere.

Karl Richter, 1926 im sächsischen Plauen geboren, war von 1951 bis 1981 Musikprofessor und Kantor an der evangelischen Kirche St. Markus in München. Er gründete den Münchner Bach-Chor und das Bach-Orchester, mit denen er viele Jahre durch Amerika und Asien tourte. Durch seine Schallplatten-Einspielungen bei der "Deutschen Grammophon" sorgte Richter für eine weltweite Bach-Renaissance.

Konzerte im Museum und im Café

Zu den Veranstaltungsorten der Festwoche gehören das Deutsche Museum und das Künstlerhaus am Lenbachplatz, das Kaufhaus Ludwig Beck und das Café Luitpold, die Musikhochschule und das Bergson Kunstkraftwerk sowie St. Matthäus, St. Anna, der Dom und die Himmelfahrtskirche Sendling. Höhepunkte sind das Jubiläumskonzert mit dem Tölzer Knabenchor und Mitgliedern des Bayerischen Staatsorchesters in der evangelischen Dekanatskirche St. Markus (15.10.) sowie das Festkonzert mit dem Festivalorchester und dem Chor der Klangverwaltung in der Allerheiligenhofkirche (17.10.). Partner des Festivals sind BR Klassik, St. Markus, das Kulturreferat der Landeshauptstadt und der Rotary Club München.