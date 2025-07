Nürnberg (epd). Das Nürnberger Musikfestival ION vermeldet erneut einen Besucherrekord. 12.000 Tickets seien für die Veranstaltungen des Musikfests ION 2025 in den vergangenen zwei Wochen verkauft worden, teilte die Festivalleitung zum Miskfests mit. Das sei eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 20 Prozent.

Mit der Aufführung des Oratoriums "A Child of Our Time" von Michael Tippett mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks und dem Münchner Rundfunkorchester in der Kirche St. Sebald ging das 74. Musikfest ION am Sonntagabend zu Ende. Das Festival stand in diesem Jahr unter dem Motto "Wo ist Frieden?" Moritz Puschke, der geschäftsführende Intendant des Musikfests ION, sagte, es habe ihn besonders die intensive inhaltliche Auseinandersetzung mit der Frage nach Frieden begeistert. Das gelte für die Künstlerinnen und Künstler ebenso wie für das Publikum, "das ganz nah dran war und zum Teil bis tief in die Nacht den Austausch mit den Musikerinnen und Musikern suchte."

Der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König sagte bei einem Emfpang zum Abschluss, das Musikfest ION sei 1951 aus einem "Geist der Versöhnung und des Friedens" gegründet worden und gehe so "heutzutage überaus erfolgreich weiter".

Das Jubiläumsfestival "75 Jahre Musikfest ION" findet vom 19. Juni bis 5. Juli 2026 statt, heißt es in der Mitteilung. Tickets gebe es ab dem 14. November. Bereits jetzt können Karten für die Weihnachtskonzerte des Musikfests ION im Aufseßsaal des Germanischen Nationalmuseums mit dem Tenebrae Choir aus London und Thomas Quasthoff im Jazz-Trio gekauft werden.