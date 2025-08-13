Hof (epd). Schockanrufer haben offenbar eine neue Masche, um ältere Menschen um ihr Geld zu bringen. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Mittwoch mitteilte, versuchten Unbekannte am Montagabend, ein Rentnerehepaar im Landkreis Hof am Telefon unter Druck zu setzen. Demnach gaben sich die Täter als Ärzte aus. Sie behaupteten, dass ein naher Angehöriger an Darmkrebs erkrankt sei. Die einzige Hoffnung wäre ein über 100.000 Euro teures Medikament. Das Paar durchschaute den Betrugsversuch jedoch.

Immer wieder gelingt es Telefonbetrügern, Senioren hohe Geldsummer oder Schmuck abzuluchsen. Die Polizei Oberfranken rät, am Telefon keine Details zu den eigenen finanziellen Verhältnissen preiszugeben und im Zweifel einfach aufzulegen. Man sollte niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen geben. Schockanrufe sollten der Polizei gemeldet werden.