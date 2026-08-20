München, Nürnberg (epd). Die landesweite Fachstelle "Strong!" richtet in Nürnberg eine neue Anlaufstelle für lesbische, schwule, bisexuelle, transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und queere Menschen ein. Unterstützt wird der Aufbau bis Ende 2027 mit insgesamt rund 257.000 Euro vom bayerischen Sozialministerium, wie dieses am Donnerstag mitteilte. Ziel sei es laut Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU), das LGBTIQ‑Beratungsangebot im Freistaat zu stärken und "ein klares Zeichen gegen Hass, Hetze und Gewalt" zu setzen.

Seit 2019 fördert der Freistaat die Fachstelle "Strong!", die Betroffenen, ihrem Umfeld und Fachkräften bei Diskriminierung und Gewalt zur Seite steht, heißt es weiter. Die Beratung ist kostenfrei und könne auch anonym, digital oder am Telefon stattfinden, unter der Nummer 0800 00 122 03. Der Ausbau der bayernweiten Fachberatung für LSBTIQ ist den Angaben nach Teil des Aktionsplans QUEER, der im Juni vom Ministerrat als Teil der Agenda für Vielfalt und gegen Ausgrenzung beschlossen wurde.