Landshut (epd). Mit einem ökumenischen Gottesdienst wird am 26. September der Christopher Street Day (CSD) in Landshut eröffnet. Der Gottesdienst beginnt um 11.30 Uhr auf der Bühne am Ländtorplatz. Er sei wie bereits im vergangenen Jahr fester Bestandteil des CSD, der traditionell am letzten Samstag im September stattfindet, teilte das evangelische Dekanat Landshut mit. Unter dem Motto "Vielfalt! grenzenlos - weltweit - zusammen" soll der Gottesdienst ein Zeichen für Offenheit, gegenseitigen Respekt und ein solidarisches Miteinander setzen. Dabei werde das CSD-Motto aufgegriffen und spirituell vertieft.

Im Anschluss an den Gottesdienst beginnt die Demonstration, die ebenfalls am Ländtorplatz endet und die Anliegen der queeren Community sichtbar in die Öffentlichkeit trägt, heißt es. Am Nachmittag soll es zudem die Möglichkeit geben, unter dem Regenbogen einen "Segen to go" zu empfangen.

Verein Queer und Kirchen bereiten Gottesdienst gemeinsam vor

Vorbereitet wird der ökumenische Gottesdienst von Mitgliedern des Vereins Queer in Niederbayern, dem Veranstalter des CSD, gemeinsam mit Diakonin Jana Rotter und Diakonin Chiara Pillhöfer vom evangelischen Dekanat Landshut, Daniel Schuler von den Altkatholiken sowie Vian-Malou Neuman aus dem Erzbistum München und Freising.