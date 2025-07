München (epd). Über ein Online-Portal will der Bayerische Jugendring (BJR) junge Menschen zu ihren Vorstellungen zum Thema Ehrenamt befragen. Die Befragung ist Teil des landesweiten Ehrenamtsprojekts "Jung & Engagiert", wie der BJR am Montag mitteilte.

Man wolle herausfinden, wie sich junge Menschen freiwilliges Engagement heutzutage vorstellen, was sie dazu motiviert oder was sie davon abhält, heißt es in der Mitteilung weiter. Befragt werden sollen junge Menschen zwischen 16 und 27 Jahren. Gefördert wird das BJR-Projekt vom bayerischen Sozialministerium.

Die Online-Umfrage wird ergänzt durch Regionalkonferenzen für junge Menschen, Schulworkshops und Ideenwerkstätten für Fachkräfte im ganzen Freistaat.

