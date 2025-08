Landshut (epd). Eine niederbayerische Spezialwerkstatt hat die Sandmann-Musik gerettet - genauer gesagt: die handschriftliche Originalkomposition. Wie der Bayerische Rundfunk (BR) auf seiner Homepage am Mittwoch berichtet, wurde das Dokument über die Jahre zunehmend blasser und brüchig. Das Notenblatt hatte jahrelang hinter Spezialglas in einer Wohnung gehangen.

"Das ist der klassische Fehler, solche Originale aufzuhängen", sagte Werner Obermeier, der in Rottenburg (Landkreis Landshut) eine Buchbinderei betreibt, in der das Notenblatt restauriert wurde. Selbst in großen Ausstellungen würden wertvolle und empfindliche Originale meist ausgetauscht und durch moderne Reproduktionen ersetzt, erläuterte er. Das Licht sei einfach nicht gut für das Original.

Der Berliner Komponist und Musiker Wolfgang Richter (1928-2004) hatte die berühmte Melodie der Gute-Nacht-Sendung "Unser Sandmännchen" 1959 zu Papier gebracht. Das Notenblatt landete laut BR-Angaben bei Richters Enkelin Anne Wöhner, die sich wegen des schlechter werdenden Zustands des Papiers an Bayern 1 gewandt hatte. Der Radiosender stellte schließlich den Kontakt zu Werner Obermeiers Buchbinderei her.

In mühevoller Kleinarbeit und mit feinem Werkzeug seien dort brüchige Stellen und Risse ausgebessert worden, schreibt der BR weiter. Richter-Enkelin Anne Wöhner habe neben dem restaurierten Original - sicher verpackt in einer Schatulle - auch eine Reproduktion zum Aufhängen in der Wohnung bekommen. Für den Laien ist der Unterschied zwischen Original und der Reproduktion laut BR nicht zu erkennen.

Die Kindersendung "Unser Sandmännchen" stammt aus der früheren DDR und wird seit 1959 produziert. Das nur wenige Tage später erstmals ausgestrahlte westdeutsche "Sandmännchen" wurde kurz vor dem Fall der Berliner Mauer 1989 eingestellt.