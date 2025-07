Augsburg (epd). Technische Meisterleistung und historisches Ereignis in einem: Am Freitagmorgen soll dem Augsburger Perlachturm zum ersten Mal in seiner jahrhundertealten Geschichte die Kuppel abhandenkommen. Hintergrund ist die Sanierung des Augsburger Wahrzeichens. Der Kran stehe bereit, jetzt hänge alles vom Wetter ab, teilte die Stadt Augsburg mit.

Zur Abnahme müsse es windstill sein, die Turmzwiebel dürfe nicht ins Schaukeln kommen. Sollte das Wetter - entgegen aktueller Prognosen - doch nicht mitspielen, müsse der Termin am Freitag abgesagt werden. Je nach Wetterlage könnte am Samstag oder Montag der nächste Versuch folgen. Gibt es grünes Licht für Freitag, dann beginnen um 3 Uhr morgens die Vorarbeiten.

Ab etwa 5:30 Uhr habe dann der Kran auf dem Fischmarkt seinen großen Einsatz: Er soll die Kuppel vorsichtig anheben und sie sicher neben dem Perlachturm auf die Erde absetzen. Interessierte können das Geschehen per Webcam verfolgen. Läuft alles gut, dann soll die Turmzwiebel nach einem Zwischenstopp auf dem Fischmarkt in der Nacht auf den 23. Juli auf den Info-Pavillon vor dem Rathaus gesetzt werden.

Der Perlachturm am Rathausplatz ist eines der Wahrzeichen Augsburgs. Seit 2017 ist der Perlachturm für Besucher geschlossen, im vergangenen Jahr haben die Sanierungsarbeiten begonnen. Die Anfänge des Perlachturms gehen auf das 10. Jahrhundert zurück, sein heutiges Aussehen hat der Turm seit dem 17. Jahrhundert.