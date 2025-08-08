Regensburg (epd). Sommer, Sonne, Ferien: Der Regensburger evangelische Pfarrer Thomas Klenner hat am Donnerstag in der Fußgängerzone der Altstadt ein eisgekühltes "ParadEIS" an Schülerinnen und Schüler ausgeteilt. In der ersten Ferienwoche bekamen sie von ihm eine Kugel Mango, Stracciatella oder Karamelleis, "weil jede Seele ein bisschen Himmel braucht", sagte der Theologe und Schulreferent. Er möchte auf diesem Weg mit den Jugendlichen ins Gespräch kommen über "Zeugnisse, Noten, den Reli-Unterricht oder über Gott und die Welt".

Durchwegs positiv reagierten die jungen Menschen auf das geschenkte Eis und fanden die Aktion "cool". Einige ließen sich auch auf ein kurzes Gespräch mit dem Schulreferenten über ihren Religionsunterricht ein. Die Bewertung fiel unterschiedlich aus, abhängig davon, ob sie ihre Religionslehrkraft gut fanden oder nicht.

Der Name "ParadEIS" sei bewusst gewählt und solle Assoziationen zum Paradies, zur Lebensfreude und -fülle wecken, erläuterte Klenner. Bei den Gesprächen sollen die Jugendlichen "Kirche als eine glaubwürdige und offene Instanz" erleben. Wer wollte, konnte auch einen Segen bekommen. So könne evangelische Kirche ein Ort "geistlicher Nahrung" sein. An diesem Freitag (8. August) will er die Aktion wiederholen.