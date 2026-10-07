Bayreuth, Chemnitz (epd). Vom 10. April bis 23. Mai 2027 findet in Chemnitz die 12. "JugendKunstTriennale" des Sächsisch-Bayerischen Städtenetzes statt. Die Triennale ist die größte kulturelle Veranstaltung des Städtenetzes zwischen Bayreuth, Hof, Marktredwitz, Plauen, Zwickau und Chemnitz, wie die Stadt Bayreuth am Mittwoch mitteilte. Die Veranstaltung biete Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine Plattform, um ihre Werke zu präsentieren und sich von einer professionellen Jury bewerten zu lassen.

In den Altersgruppen von 14 bis 18 Jahren und von 19 bis 25 Jahren werden jeweils zwei Preise in Höhe von 500 Euro vergeben, hieß es. Zudem könne die Jury bis zu 20 Anerkennungspreise in Höhe von jeweils 200 Euro vergeben. Der Kunstladen Selbitz stifte zusätzlich zwei Förderpreise, einschließlich einer Ausstellungsausrichtung im "Atelier Achtzehn" in Selbitz-Weidesgrün. Das Städtenetz will den Angaben zufolge auf diese Weise Nachwuchskünstlerinnen und -künstler in ihrem kreativen Schaffen fördern und ihnen die Möglichkeit bieten, ihre Werke einem breiten Publikum zu präsentieren.

Von Malerei bis Objektkunst

Jugendliche und junge Erwachsene von 14 bis 25 Jahren aus den beteiligten Städten und der Umgebung können maximal zwei Arbeiten aus dem bildkünstlerischen Bereich (Malerei, Collage, Druckgrafik, Zeichnung, Fotografie, Plastik, Objekt und Kunsthandwerk) einreichen. Die Abgabetermine und -orte sind auf der Webseite des Städtenetzes zu finden. Alle prämierten Arbeiten werden im Anschluss an die Ausstellung in Chemnitz auch in den anderen teilnehmenden Städten der Öffentlichkeit präsentiert.