Coburg (epd). Am Dienstagmorgen ist es rund um Coburg bei der Deutschen Bahn zu zahlreichen Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr gekommen. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Mittwoch mitteilte, könnte die Ursache dafür eine gezielte Sabotage sein. Kurz nach 5 Uhr morgens hatten Unbekannte die Kabel für Weichen- und Signalsteuerung in der Nähe des Coburger Bahnhofes an der Bahnstrecke Richtung Rödental durchtrennt.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Die Polizei bittet auch die Bevölkerung um Mithilfe. Wer am frühen Dienstagmorgen auffällige Personen und oder Fahrzeuge im Bereich des Coburger Bahnhofes bemerkt hat, soll sich telefonisch unter 09561/6450 bei der Kriminalpolizei Coburg melden.