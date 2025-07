Ulm (epd). Am frühen Samstagnachmittag haben bisher Unbekannte am Turm des Ulmer Münsters zwei lange Transparente angebracht. Die Ulmer Polizei habe die Transparente auf der 102 Meter hohen Ebene nach kurzer Zeit entfernt, teilte das Evangelische Dekanatamt am Samstagabend mit. Auf dem einen Transparent wurde gefordert, dass der israelische Rüstungskonzern Elbit Systems Ulm verlassen soll. Das andere Transparent war unleserlich. Die Gesamtkirchengemeinde Ulm wird gegen den oder die Täter Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstatten.