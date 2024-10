München (epd). Die zwölf Preisträger und Preisträgerinnen des Liedwettbewerbs der evangelischen Kirche in Bayern werden am 15. November um 19 Uhr in der Jugendkirche LUX in Nürnberg vorgestellt. Landesbischof Christian Kopp werde die Preise übergeben, teilte die bayerische Landeskirche am Montag in München mit. Alle prämierten Lieder sollen im Beisein der Autorinnen und Autoren vorgestellt werden. Musikalisch gestaltet werde der Abend durch das Bläserensemble des Posaunenchorverbandes Gloria Brass, die a capella Band Viva Voce, der Band des Popularmusikverbandes und Kirchenmusikdirektor Michael Dorn an der Orgel.

Der Liedwettbewerb war anlässlich des Jubiläums "500 Jahre Evangelisches Gesangbuch" ausgerufen worden. Je drei Preise wurden in den Kategorien "Freiheit und Geborgenheit", "Trost und Ermutigung", "Lob und Dank" sowie "Frieden, Gerechtigkeit und Schöpfung" vergeben. Der erste Preis in jeder Kategorie ist mit 3000 Euro dotiert, der zweite mit 2000 und der dritte mit 1000. Eingesendet wurden den Angaben zufolge knapp 200 Liedvorschläge von Komponisten und Textern aus dem gesamten deutschsprachigen Raum.

Eine der grundlegenden Neuerungen und Errungenschaften der Reformation im 16. Jahrhundert sei das Singen deutschsprachiger geistlicher Lieder in Gottesdienst und Alltag gewesen, hieß es in der Mitteilung weiter. Im Jahr 1524 erschienen mit dem Achtliederbuch, gedruckt in Nürnberg, und dem Erfurter Enchiridion die ersten Sammlungen reformatorischer Lieder. Sie wurden zum Ursprung einer reichen Gesangbuchtradition.