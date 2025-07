Sulzbach-Rosenberg (epd). Zu mehr Gemeinschaft und Verständigung hat der evangelische Regionalbischof Thomas Prieto Peral (München) im ökumenischen Annaberg-Gottesdienst aufgerufen. Er baute eine Brücke zwischen Katholiken und Evangelischen und betonte, dass die Kirchen heute "viel mehr verbindet, als sie trennt: das Evangelium, die Taufe, der Geist und der Wunsch Jesu, … dass sie alle eins seien", sagte er laut Predigtmanuskript am Freitagabend an der Wallfahrtskirche in Sulzbach-Rosenberg.

Christinnen und Christen könnten gemeinsam die Hoffnung hochhalten "in einer Welt, die so oft müde vom Gerede" sei, sagte er als einer der beiden Regionalbischöfe im Kirchenkreis Schwaben-Altbayern. Hoffnung entstehe, wenn Menschen einander zuhörten, miteinander teilten und mitfühlten mit denen, die es bräuchten. Auch beim Pilgern erwachse Hoffnung, sagte er weiter und betonte, dass er gern auf den Annaberg gekommen sei, um an diesem "alten, geweihten Berg" zu predigen. Es sei ein Ort, "der redet, auch wenn wir schweigen. Ein Ort, an dem unsere Gebete klingen und unsere Hoffnungen wohnen".

Während der Annabergfestwoche konnten Pilgerreisende auf grünen Bändern ihre Hoffnungen und Gebete aufschreiben und hinter dem Altar der Wallfahrtskirche anbinden, so dass eine "Hoffnungswand" entstand. Diese Wand sei ein Zeichen für Vertrauen, Sehnsucht, Glauben und auch für Sprachlosigkeit, sagte Prieto Peral. "Denn nicht immer finden wir die richtigen Worte. Aber Gott versteht auch das, was wir nicht sagen können."

Die katholische Pfarrei St. Marien in Sulzbach-Rosenberg hat ihre diesjährige geistliche Woche unter das Leitwort des Heiligen Jahres "Pilger der Hoffnung" gestellt. Die Annabergfestwoche ist eine der größten religiösen Veranstaltungen der Region und zieht jedes Jahr Tausende Pilger aus nah und fern an. Sie reicht zurück bis ins 14. Jahrhundert, als die Wallfahrten zur St.-Anna-Kapelle begannen, um die Schutzpatronin von Ehe, Familie und Bergleuten rund um ihren Namenstag am 26. Juli zu ehren.