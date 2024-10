Pullach (epd). Mit einem Mini-Kirchentag feiert die evangelische Gemeinde Pullach in diesem Herbst ihr 70-jähriges Bestehen. Weil zugleich der Kirchturm 60 Jahre, der Diakonie-Verein 50, der Pullach-Sollner-Freizeitclub der Offenen Behindertenarbeit 40 und die Jakobusstatue 30 Jahre alt werden, ist es - um die Zehnerreihe fortzusetzen - nur konsequent, dass die Party am 20. Oktober steigt, und zwar ab 10 Uhr. Zum Festgottesdienst am Abend predigt Stadtdekan Bernhard Liess zum Motto "Suchet!", teilte das Dekanat München am Freitag mit.

Den Tag über seien Podiumsgespräche und ein Vortrag zum Thema "Kirche und KI" geplant, Lesungen und Filme für Kinder, ein Kicker-Turnier sowie Konzerte von Klassik bis Gospel. Der Pullacher Kirchentag endet mit einem Startschuss: Das nächste Großprojekt der Gemeinde ist eine neue Orgel.