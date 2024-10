Coburg (epd). Am Reformationstag (31. Oktober) predigt der evangelische Landesbischof Christian Kopp um 19 Uhr in der Coburger Morizkirche. Die Feier wird live im Radio auf Bayern 1 übertragen, teilte das Dekanat Coburg am Freitag mit. Wegen des pünktlichen Beginns der Rundfunkübertragung bittet die Kirchengemeinde alle Gottesdienstbesucher, spätestens um 18.50 Uhr in der Morizkirche zu sein.

Im Zentrum der Ansprache stehen demnach 500 Jahre evangelisches Gesangbuch. Der Reformator Martin Luther, so der Landesbischof vorab, förderte den Gemeindegesang und verfasste viele Kirchenlieder. Das evangelische Gesangbuch habe Gläubigen die aktive Teilnahme am Gottesdienst ermöglicht. Diese Tradition stärke die Gemeinschaft und ermutige Einzelne. Heutzutage, in ungewisser Zeit, spende gemeinsames Singen Mut und Hoffnung, so Kopp.