Sulzbach-Rosenberg, München (epd). Thomas Prieto Peral, einer der beiden evangelischen Regionalbischöfe des Kirchenkreises Schwaben-Altbayern, predigt am 25. Juli im ökumenischen Annaberg-Gottesdienst an der Wallfahrtskirche in Sulzbach-Rosenberg. Er komme gern, um an diesem "alten, geweihten Berg" zu predigen. Es sei ein Ort, "der redet, auch wenn wir schweigen. Ein Ort, an dem unsere Gebete klingen und unsere Hoffnungen wohnen", sagte der Regionalbischof mit Sitz in München laut Mitteilung seiner Pressestelle. Er rief dazu auf, das gemeinsame Feiern als "Weg zu mehr Gemeinschaft und Verständigung" zu begreifen.

Die katholische Pfarrei St. Marien Sulzbach-Rosenberg stellt ihre geistliche Woche 2025 unter das Leitwort des Heiligen Jahres "Pilger der Hoffnung" und lädt zusammen mit dem Team des evangelischen Dekanats und der Kirchengemeinde zum ökumenischen Gottesdienst ein. Gottesdienstbesucher seien aufgerufen, während der Festwoche auf grünen Bändern ihre Hoffnungen und Gebete aufzuschreiben und hinter dem Altar anzubinden, so dass eine "Hoffnungswand" entstehe. Der Annaberg-Gottesdienst werde so zu einem "Zeichen der Hoffnung und der gelebten Ökumene". Beginn ist um 19 Uhr.

Das Annabergfest mit täglichen Gottesdiensten und Andachtsangeboten während der Festwoche hat sich zu einer der größten religiösen Veranstaltungen der Region entwickelt und zieht jedes Jahr Tausende Pilger aus nah und fern an. Es reicht zurück bis ins 14. Jahrhundert, als die Wallfahrten zur St.-Anna-Kapelle begannen. Seitdem pilgern Jahr für Jahr Gläubige zum Annaberg, um die Schutzpatronin von Ehe, Familie und Bergleuten rund um ihren Namenstag am 26. Juli zu ehren. Auch der weltliche Teil hat sich zu einem Fest der Begegnung entwickelt.