München (epd). 15 Frauen und Männer aus Bayern werden am Dienstag (6. Oktober) mit der Staatsmedaille für soziale Verdienste ausgezeichnet. Unter den Geehrten befinden sich auch drei prominente Sportler, wie das Sozialministerium am Montag mitteilte: Thomas und Alexander Huber, besser bekannt als "Huberbuam", erhalten die Medaille als Mitgründer und Botschafter des inklusiven Klettervereins "Ich will da rauf!" und der "Himalaya-Karakorum-Hilfe". Die Ex-Skirennläuferin Maria Riesch wiederum wird den Angaben zufolge für ihr Engagement für Kinder, Jugendliche und soziale Projekte wie "Laureus Sport for Good Foundation" ausgezeichnet.

Der Großteil der Preisträger sind den Angaben zufolge jedoch Ehrenamtliche, die sich seit Jahren für Menschen mit Behinderung, Senioren, Angehörige von Inhaftierten, Kinder und Jugendliche, Frauen und Bedürftige einsetzen. Die Medaillen überreicht Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) am Dienstagnachmittag in der Allerheiligenhofkirche.