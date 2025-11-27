München (epd). Vor 50 Jahren hat die evangelische Kirche in Bayern den Pfarrberuf für Frauen geöffnet: Aus diesem Anlass lädt die Stadtakademie München am Mittwoch (3. Dezember) zu einer Podiumsdiskussion. Nach einem geschichtlichen Abriss zur Frauenordination folge ein Gespräch mit Pfarrerinnen verschiedener Generationen, teilte die Bildungseinrichtung mit. Zugesagt hätten die Theologinnen Renate Breit und Barbara Dietzfelbinger sowie die frühere Münchner Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler und die Pfarrerin und Bloggerin Tia Pelz. Anschließend gebe Regionalbischof Thomas Prieto Peral Einblick in die aktuellen Entwicklungen innerhalb der Kirche beim Thema Frauenförderung.