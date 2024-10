München (epd). Knapp 25 Prozent der ukrainischen Geflüchteten in Europa wollen langfristig außerhalb der Ukraine leben. Dieses Ergebnis einer Umfrage vom Juni dieses Jahres teilte das Münchner ifo Institut am Freitag mit. Je länger der Konflikt in der Ukraine dauere, desto mehr Menschen könnten sich eine Zukunft außerhalb der Ukraine vorstellen, stellte ifo Migrationsforscherin Yvonne Giesing fest. Kurz nach der Flucht wollten nur zehn Prozent der Ukrainer nicht mehr in die Ukraine zurückkehren.

Im Laufe der Zeit sei auch der Anteil derjenigen zurückgegangen, die in die Ukraine zurückkehren wollten, "sobald sie sich dort wieder sicher fühlen", hat die Umfrage ergeben. Direkt nach Kriegsbeginn waren das noch 60 Prozent. Nun ist ihr Anteil auf 35 Prozent der ukrainischen Geflüchteten gesunken. Weitere 25 Prozent sind unentschlossen. "Nur vier Prozent planen eine baldige Rückkehr, unabhängig von der dortigen Sicherheitslage", sagte Panu Poutvaara, der Leiter des ifo Zentrums für Migrationsforschung. Bereits in die Ukraine zurückgekehrt seien knapp elf Prozent der Geflüchteten.

Nach Angaben der Autoren der Untersuchung leben seit dem Krieg in der Ukraine mehr als vier Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer unter vorübergehendem Schutz in der Europäischen Union.