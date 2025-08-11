München (epd). "Bonhoeffers Vermächtnis. Eine Hilfe beim Trauern" lautet ein Vortrag des evangelischen Theologen und Ruhestandspfarrers Martin Stählin am 8. September im "Café für die Seele" der St. Matthäuskirche in München. Stählin schildere Hintergründe zu Leben und Werk, Gefangenschaft und Wirkung des Theologen und Widerstandskämpfers Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), teilte das Evangelische Bildungswerk München am Montag mit. Beginn des Vortrags ist um 15 Uhr.

Bonhoeffer wurde vor 80 Jahren im Konzentrationslager Flossenbürg von den Nazis ermordet. Nicht nur seine Gedichte und Erzählungen prägten die Nachwelt bis heute. Auch vielen Menschen in Not und Tod könne Bonhoeffer bis heute Mut und Trost spenden, heißt es laut Mitteilung. Das anschließende Gespräch werde moderiert von Ruhestandspfarrerin Iris Geyer. Das Café für die Seele ist ein Treffpunkt für Menschen, die Abschied nehmen mussten von einem geliebten Menschen.