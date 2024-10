Augsburg (epd). Die Medizinische Fakultät der Universität und das Uniklinikum Augsburg entwickeln in Kooperation mit den Bezirkskliniken Schwaben ein digitales Hilfenetz zu Depressionen in Bayern. "digiBRAVE'" soll als Online-Plattform die Versorgungslage verbessern und bei der Früherkennung von Depressionen helfen, sagte Projektleiter Alkomiet Hasan, Lehrstuhlinhaber für Psychologie und Psychotherapie, im Rahmen eines Symposiums am Freitag laut Mitteilung der Uni.

Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) betonte in einer Mitteilung vom Freitag, wie wichtig neue digitale Behandlungsmethoden auch beim Thema Depression seien. Insbesondere Menschen, die zusätzlich schwere körperliche Erkrankungen haben, hätten bisher kaum eine Möglichkeit, sich professionelle Hilfe online nach Hause zu holen. Mit digiBRAVE könne ihnen unkompliziert, ortsunabhängig und schnell geholfen werden.

Im Projekt werden Ärztinnen und Ärzte mit Datenwissenschaftlern, drei universitären Lehrstühlen und Expertinnen für Ethik in der Medizin zusammenarbeiten. Die Teilstudie "Depress" untersuche die Häufigkeit von depressiven Symptomen und den Anteil an körperlichen Begleiterkrankungen bei allen (teil-)stationär oder ambulant aufgenommenen Patienten am Bezirkskrankenhaus Augsburg. Die Kohortenstudie "Desie" untersuche die psychische Gesundheit von Menschen, die mit schweren körperlichen Erkrankungen im Universitätsklinikum Augsburg behandelt werden. Mit Depressionen in Verbindung mit Schlaganfällen wiederum beschäftigen sich die Forschenden der Teilstudie "Discover".

Im Rahmen des Projekts werde auch untersucht, wie Hausärzte, die häufig der Erstkontakt für Menschen mit Depressionen sind, unterstützt und entlastet werden können. Im Podcast "digiTREATS" sprechen Wissenschaftler über Fragen zur Krankheit Depression sowie den Behandlungsmethoden und vermitteln Hintergrundwissen, heißt es weiter. Das gesamte Projekt wird vom bayerischen Gesundheitsministerium mit 1,3 Millionen Euro gefördert.