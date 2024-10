München (epd). Der Verband Bayerischer Lokalrundfunk (VBL) blickt in diesem Jahr auf vier Jahrzehnte Arbeit in der Medienlandschaft zurück. Gegründet im Jahr 1984, habe sich der VBL als bedeutende Stimme für die lokalen Rundfunkanbieter in Bayern etabliert, heißt es in einer Mitteilung vom Freitag. "Wir sind stolz darauf, eine Plattform für den Austausch und die Zusammenarbeit unserer Mitglieder zu bieten und deren Anliegen auf politischer Ebene zu vertreten", sagte Falk Zimmermann, Vorstandsvorsitzender des VBL.

Das Jubiläum wird am 16. Oktober in der Gaszählerwerkstatt in München gefeiert. Zu diesem Anlass werden zahlreiche Vertreter aus der Politik erwartet, unter anderem Ministerpräsident Markus Söder, Staatsminister Florian Herrmann und Innenminister Joachim Herrmann (alle CSU). In einer Talkrunde mit Politikern und Medienschaffenden gebe es einen Ausblick auf die zukünftigen Herausforderungen und Chancen des lokalen Rundfunks.

Der VBL habe in den vergangenen Jahren zahlreiche Initiativen ins Leben gerufen, um die lokale Berichterstattung zu stärken und den Herausforderungen der digitalen Transformation zu begegnen. Dazu gehören Fortbildungsangebote, die Entwicklung von neuen Formaten und die Förderung von Kooperationen zwischen den Mitgliedern. "Wir stehen vor spannenden Zeiten", sagte Christoph Rolf, Co-Vorsitzender im VBL-Vorstand, und wies auf das sich rasant verändernde Mediennutzungsverhalten hin. Man wolle auch in Zukunft innovative Wege finden, um die lokale Medienlandschaft zu stärken.