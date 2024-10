Nürnberg (epd). Pilger-Neulinge und erfahrene Pilger treffen sich diesen Samstag (19. Oktober) beim vierten Pilgerforum der bayerischen Landeskirche in der Nürnberger Jakobskirche. Das Forum startet am Samstag um 11 Uhr mit einem Gottesdienst unter dem Motto "Gute Wahl" mit Gemeindepfarrer Hannes Schott und Kirchenrat Karsten Schaller, wie die Landeskirche am Donnerstag mitteilte. Bei der Info-Messe in der Kirche und dem Gemeindesaal geht es um Pilgerkarten, Youtube-Kanäle für Pilger oder Podcasts. Darüber hinaus gibt es verschiedene Vorträge und Workshops zum Thema. Das Pilgerforum dauert bis 16 Uhr.

Bereits am Vorabend (Freitag, 18. Oktober) gibt es ab 19 Uhr ein Pilgerkonzert. Dort spielt Andy Lang, der mit seiner irischen Harfe unter dem Titel "Pilgrimage" auftritt. Neu zum Start des Pilgerforums am Samstag ist das sogenannte Sternpilgern. Dabei pilgern die Teilnehmer von den Nürnberger Kirchen St. Johannis, St. Jobst, St. Peter und St. Leonhard ab 9 Uhr nach einem Pilgersegen in Richtung St. Jakob. Der Pilgerbeauftragte der Landeskirche, Michael Kaminski, stellt den Unterschied zwischen Wandern und Pilgern heraus: "Beim Wandern geht es um Bewegung und den Genuss der schönen Natur, beim Pilgern um innere Prozesse."