München (epd). Die bayerische Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) hat in München die Siegerteams des diesjährigen Wettbewerbs "Blattmacher" für Schülerzeitungen ausgezeichnet. Der Wettbewerb fand in diesem Jahr zum 20. Mal statt, teilte das Kultusministerium am Montag mit. Schülerzeitungen seien der lebendige Beweis dafür, wie engagiert, kreativ und kritisch junge Menschen die Welt beobachten und mitgestalten, sagte Stolz im Literaturhaus. "Wer schreibt, fragt nach, recherchiert, ordnet ein - und genau das brauchen wir in einer starken Demokratie."

In der aktuellen Wettbewerbsrunde hatten sich 125 Redaktionen bayerischer Schulen beworben, hieß es. 22 von ihnen erhielten in den Kategorien Grundschule, Mittelschule, Förderschule, Realschule, Gymnasium und Berufliche Schulen sowie einer schulartübergreifenden Online-Kategorie Geldpreise in Höhe von 200, 300 und 500 Euro.

Den ersten Platz unter den Grundschulen holte sich der "GSW Kurier" der Grundschule Wettstetten, die "Hummelnews" der Mittelschule Hummelsteiner Weg in Nürnberg waren bei den Mittelschulen erfolgreich. Auf den ersten Platz der Förderschulen schrieben sich die Redaktionsmitglieder vom "Geflüster" der Notker-Schule in Memmingen. "PEERPlus" des Egbert-Gymnasium in Münsterschwarzach waren bei den Gymnasien und "ABgeSchrieben" der Agnes-Bernauer-Schule der Stadt Augsburg bei den Realschulen erfolgreich. Die Zeitung "eigenleben", die an der Klara-Oppenheimer-Schule Würzburg erscheint, holte den ersten Platz bei den Berufsbildenden Schulen, und das "Mammut" des Gymnasiums Veitshöchheim kam auf den ersten Platz bei den Online-Schülerzeitungen.

Katja Auer, Redakteurin bei der "Süddeutschen Zeitung", die den Wettbewerb mit ausrichtet, sagte, "von einer Medienkrise ist bei Bayerns Schülerzeitungen nichts zu spüren". Im Gegenteil überzeugten die Redaktionen mit gründlicher Recherche, spannenden Themen und einer gewitzten Umsetzung. Der Journalistenberuf mache nicht nur Spaß, "seriöse Journalistinnen und Journalisten sind unverzichtbar für eine stabile Demokratie", sagte Auer.