Zell a.M. (epd). Kurze Aufregung am Mittwochmorgen in Zell am Main bei Würzburg: Weil im Bereich der Montessori-Schule eine Person mit einem Gewehr gesichtet wurde, rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften an. Die vermeintliche Bedrohungslage stellte sich aber alsbald als harmlos heraus, wie die Polizei Würzburg mitteilte. Der Schüler hatte nur eine Gewehr-Attrappe bei sich, die auch noch Teil eines Schulprojektes war. Eine Gefahr bestand somit für die Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler zu keiner Zeit. Eine Vielzahl an Beamten der Würzburger Polizei, der umliegenden Dienststellen und der Bereitschaftspolizei Würzburg waren im Einsatz, sperrten den Bereich und suchten das Schulgelände ab.