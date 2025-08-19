Augsburg (epd). Theo Waigel, Ehrenvorsitzender der CSU, lässt sich von den Social-Media-Aktivitäten des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) nur bedingt beeindrucken. "Er hat mal erzählt, dass er jetzt mehr als 500.000 Follower hat", sagte Waigel im Interview mit der "Augsburger Allgemeinen" (Dienstagausgabe). "Darauf habe ich geantwortet: 'Jesus Christus hatte nur zwölf, und von denen konnte er sich nur auf elf wirklich verlassen. Trotzdem hat er es zur Weltgeltung gebracht'", sagte der langjährige Bundesfinanzminister in Anspielung auf die zwölf Jünger Jesu. Da habe Söder schmunzeln müssen.

Er habe aber durchaus Respekt vor Söders Erfolg auf Social Media, so Waigel. Der Ministerpräsident wisse, "dass es nicht reicht, den Menschen nur zu sagen, was man isst, sondern auch, wie man regiert". Soziale Netzwerke seien wichtig, um Menschen zu erreichen. Dieses Feld dürfe man nicht "Influencern oder AfD-Krakeelern überlassen", so der 86-Jährige.