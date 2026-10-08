Bamberg (epd). In Bamberg ist bei Renovierungsarbeiten in einer Mietwohnung ein historisches Wandgemälde entdeckt worden. Das rund 120 mal 170 Zentimeter große Wandbild wurde in einer Wohnung des ehemaligen Domherrenhofs beim Entfernen einer Raufasertapete freigelegt. Die Malerei könnte aus der Entstehungszeit des Gebäudes stammen, also mehrere Hundert Jahre alt sein, teilte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit.

Das Wandbild sei vermutlich als Kalk-Secco-Malerei auf mehrlagigem Kalkputz ausgeführt worden, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Dargestellt sein könnten Szenen aus der Textilverarbeitung oder dem Textilhandel. Auffällig wären die hohe künstlerische Qualität, die differenzierte Farbgebung sowie die perspektivische Darstellung.

Von hohem Wert

Für die Denkmalpfleger besitze der Fund einen hohen historischen und wissenschaftlichen Wert, da er Einblicke in die Wohn- und Repräsentationskultur eines geistlichen Hofes in der frühen Neuzeit ermögliche, heißt es. Zudem sprächen zahlreiche Indizien dafür, dass die Malerei ursprünglich Teil eines größeren Wandbildprogramms in einem repräsentativen Raum war. Bemerkenswert sei auch die Fundsituation: Historische Wandmalereien dieser Qualität würden nur selten in genutzten Mietwohnungen entdeckt, betonen die Denkmalschützer. Das Wandbild soll nun konserviert und weiter untersucht werden. Dazu steuert die Deutsche Stiftung Denkmalschutz 24.000 Euro bei.

Der ehemalige Domherrenhof, der dem Erzbistum Bamberg gehört, zählt zu den bedeutenden historischen Hofanlagen im Umfeld des Bamberger Doms und entstand in mehreren Bauphasen vom 16. bis ins 18. Jahrhundert.