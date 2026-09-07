München (epd). Anlässlich des bundesweiten Warntags am Donnerstag (10. September) wird auch in Bayern ab 11 Uhr auf verschiedenen Kanälen ein Alarm ausgelöst. Neben einer Warnung auf den bundesweiten Warn-Apps "Nina" und "Katwarn" sowie dem Mobilfunkdienst Cell Broadcast werde es in den bayerischen Kommunen Alarmierungen über Sirenen, Lautsprecheranlagen und digitale Stadtinformationstafeln geben, teilte das bayerische Innenministerium am Montag mit. Durch diesen Mix an analogen und digitalen Warnmitteln sollen auch im Ernstfall möglichst viele Bürgerinnen und Bürger erreicht werden.

Am bundesweiten Warntag sollen die Abläufe und die technische Funktionsfähigkeit der Warnsysteme geprüft werden, hieß es weiter. Gleichzeitig solle die Bevölkerung mit den verschiedenen Warnmöglichkeiten vor Gefahrensituationen vertraut gemacht und für das weitere Verhalten im Falle einer Gefahrenlage sensibilisiert werden. Ab 11:45 Uhr erfolgt eine Entwarnung.

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK), die Innenministerien der Länder und die Kommunen führen den Warntag gemeinsam in ganz Deutschland durch.