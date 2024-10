Benediktbeuern (epd). Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat dem Bund Katholischer Unternehmer (BKU) zum 75. Geburtstag gratuliert. "Der BKU trägt ethische Werte in die Wirtschaft und stellt dabei auch der Kirche ökonomischen Sachverstand zur Verfügung", sagte Herrmann am Samstag vor der Bundestagung der Organisation im Kloster Benediktbeuern (Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen) laut einer Mitteilung seines Ministeriums. Der BKU sei ein starker Botschafter in Bayern, Deutschland und weltweit.

Der Innenminister warb für mehr Wirtschaftsfreundlichkeit der Politik. Dazu gehörten Bürokratieabbau, eine gesicherte Fachkräfteversorgung sowie dauerhaft bezahlbare und wettbewerbsfähige Energiepreise. Dem Bund warf Herrmann das Fehlen einer "umfassenden und weitsichtigen Wirtschaftsstrategie" vor.