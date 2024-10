München (epd). Der zentrale Reformationsgottesdienst im evangelischen Dekanat München findet am Donnerstag (31. Oktober) um 19 Uhr in der Matthäuskirche am Sendlinger Tor statt. Stadtdekan Bernhard Liess halte die Predigt, der Münchner Motettenchor übernehme die musikalische Gestaltung, teilte das Dekanat am Donnerstag mit.

Am Reformationstag erinnern die evangelischen Kirchen an den Thesenanschlag Martin Luthers. Der Theologe soll am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen zur Reformation an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg genagelt haben. Darin forderte er die Abkehr vom Ablasshandel, mit dem sich Gläubige von ihren Sünden loskaufen konnten. Dieser Thesenanschlag gilt als die Geburtsstunde der Reformation.