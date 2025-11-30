Der erste Schultag. Ein verschmiertes Eisgesicht im Sommerurlaub. Ein kurzer Clip vom Handstand im Garten, den man einfach teilen will, weil er so schön ist. Wer Kinder hat, kennt diese Reflexe: Handy raus, Foto machen, kurz lachen, posten. Das war früher das Album im Regal, heute ist es Instagram, Facebook oder der Familienchat. Nur dass dieses neue Album nicht im Wohnzimmer bleibt, sondern in einem Raum ohne Tür, ohne Pförtner, ohne Vergessen.

Ich schreibe das nicht von einer moralischen Kanzel herunter. Sondern ziemlich eindeutig aus der Mitte des Problems heraus. Ich zeige meine Kinder im Netz. Nicht ständig, nicht als Dauer-Show, aber eben doch. Ich habe Fernsehbeiträge gemacht, in denen sie vorkommen. Und ich mache mit Yascha den Podcast "Yascha fragt". Ein Herzensprojekt, eine gemeinsame Spielwiese voller Neugier, Witz und dieser unnachahmlichen Kinderlogik.

Bis vor kurzem hätte ich gesagt: Das ist doch etwas Schönes. Jetzt, nach dem Gespräch mit Polizeisprecher Matthias Potzel, merke ich, wie sehr ich mir selbst diese Frage stellen muss: Was ist ein liebevoller Blick auf Familie und was ist schon ein Stück Öffentlichkeit, das meinem Kind später einmal gehören wird – ob es will oder nicht?

Die Warnung der Polizei: Wenn Kontrolle über Bilder verloren geht

Potzel ist Polizeisprecher in Oberfranken und spricht für die Polizei über das, was sie in der digitalen Realität regelmäßig erlebt. Er sagt einen Satz, der mich zum Nachdenken bringt, weil er so kompromisslos ist: Sobald ein Bild im Netz ist, geben Eltern die Kontrolle darüber ab. Es kann gespeichert, kopiert, weitergeleitet und mit heutigen Mitteln digital verändert werden. Ob das ein öffentlicher Post ist oder "nur" eine scheinbar private WhatsApp-Gruppe, spiele am Ende kaum eine Rolle.

Viele Eltern reagieren auf diese Warnung mit einem pragmatischen Trick: Gesicht verpixeln, Emoji drüber, Kind nur von hinten zeigen. Auch das ist verständlich. Man will ja niemandem schaden. Potzel hält trotzdem dagegen: Mit jedem weiteren Inhalt gebe man wieder ein bisschen Privatsphäre preis. Aus einzelnen Puzzleteilen wie Körperhaltung, Kleidung, Spielzeug im Hintergrund oder einem markanten Ort könne ein Kind am Ende trotzdem identifizierbar werden. "Nur verpixeln" reicht also nicht.

Was bedeutet das konkret? Dass ein harmloser Strand-Schnappschuss technisch gesehen eine Datei ist, die jeder haben kann, der sie bekommt. Und dass es Menschen gibt, die genau darauf warten. Potzel nennt zwei große Gefahrenfelder: Cyber-Grooming und den Missbrauch von Bildern. Cyber-Grooming heißt, Erwachsene nehmen online Kontakt zu Minderjährigen auf – freundlich, geduldig, manipulativ – mit sexuellen Absichten. Offen zugängliche Fotos helfen ihnen dabei, Kinder gezielt anzusprechen, ihren Alltag zu durchschauen, Vertrauen aufzubauen. Und Bilder selbst können kopiert, bearbeitet oder in kinderpornografische Kontexte gesetzt werden. Das ist kein Fernsehkrimi, das ist Alltag von Ermittlungsakten.

Wie nah dieser Alltag ist, zeigt eine Zahl, die Potzel nennt: 698 Fälle von Kinderpornografie hat die Polizei im vergangenen Jahr allein in Oberfranken registriert. Darunter fällt alles – Herstellung, Besitz, Verbreitung – aber eben auch Fälle, in denen Kinder oder Jugendliche eigene Nacktbilder verschicken oder strafbare Sticker und Dateien in Schul- und Klassenchats teilen. Das ist keine abstrakte Statistik. Das sind Chats von hier, Pausenhöfe von hier, Familien von hier.

Grauzonen des Teilens: Liebe, Risiko und unterschiedliche Haltungen

Und trotzdem ist die Wirklichkeit nicht schwarz-weiß. Ein Papa aus dem Kindergarten meiner Kleinsten sagt, dass er seine Kinder postet, weil es für ihn Erinnerungen, Stolz, ein bisschen Alltagsteilung sind. "Ich sehe da erstmal nichts Schlimmes", sagt er sinngemäß. Eine andere Mama macht es nicht. Sie will, dass ihre Kinder später selbst entscheiden, ob und wie sie online vorkommen. Zwei Haltungen, die sich oft gegenseitig vorwerfen, naiv oder überängstlich zu sein. Dabei kommen beide aus demselben Ort: aus Liebe und Verantwortung, nur mit unterschiedlichem Risikogefühl.

Ich merke, wie sehr ich zwischen diesen Polen stehe. Wenn ich ehrlich bin, poste ich oft aus einem sehr menschlichen Impuls heraus: Ich freue mich. Ich bin stolz. Ich will Familie teilen, weil Familie mein Leben ist. Gerade wenn der Alltag sonst so zerrissen ist zwischen Job, Terminen, Haushalt, Schule, allem. Ein Foto ist schnell gesetzt, ein Post ein kleines Lebenszeichen. Und beim Podcast mit Yascha fühlt es sich noch klarer an. Wir sind ein Team. Er hat Spaß daran, gefragt zu werden, er wächst an seinen Themen. Ich sehe ihn dabei glänzen.

Aber: Ich sehe ihn eben auch durch die Brille eines Vaters, nicht durch die Brille eines zukünftigen 17-Jährigen, der irgendwann vielleicht fragt: "Warum war das damals eigentlich überall online?" Potzel spricht genau diese Verantwortung der Eltern an. Kinder seien immer früher im Netz unterwegs, und Erwachsene müssten Vorbild sein – nicht durch Verbote, sondern durch bewusstes Handeln. Heißt: nicht nur für sich selbst denken, sondern für das Kind mitdenken. Was gebe ich preis? Welche Infos hängen am Bild dran, die ich im Eifer des Moments gar nicht bemerke?

Die Polizei gibt dafür sehr praktische Tipps, kein pädagogisches Geplänkel. Profile so privat wie möglich halten, Standortdaten abschalten, keine Schulnamen, Vereinslogos oder klar erkennbare Routinen posten. In Chatgruppen sollte die automatische Downloadfunktion deaktiviert sein. Denn wenn strafbare Bilder in einer Gruppe auftauchen und automatisch aufs eigene Handy geladen werden, kann schon das eine Strafbarkeit begründen. Wer so etwas bekommt, soll es nicht "einfach nur löschen", sondern melden und die Gruppe verlassen. Und Potzel betont: Positive Reaktionen wie ein Daumen-hoch-Emoji auf kinderpornografische Inhalte gelten als Strafverschärfung, weil sie Verbreitung und Normalisierung fördern.

Neue Achtsamkeit: Wie Eltern verantwortlicher posten können

Für den schlimmsten Fall nennt er außerdem "Take it down": eine Plattform, auf der Minderjährige intime Bilder melden können. Über digitale Fingerabdrücke werden Kopien im Netz gesucht und Plattformen zum Löschen aufgefordert. Dass es so eine Seite gibt, ist gut. Dass man sie brauchen könnte, ist der eigentliche Schrecken.

Was bleibt also? Kein billiges "Alle Eltern, hört auf zu posten". Und auch kein "Wird schon nichts passieren". Sondern ein unbequemes Dazwischen. Vielleicht ist das der Punkt, an dem auch ich meine Praxis neu sortieren muss: weniger öffentlich, weniger eindeutig identifizierbar, mehr Rückfrage, mehr Bauchgefühl für die Grenze. Ein Kind ist kein Content. Es ist ein Mensch mit einer Zukunft, in der es ein Recht darauf hat, dass nicht alles, was heute niedlich ist, morgen noch im Netz steht.

Ich werde weiter stolz auf meine Kinder sein. Ich werde weiter Projekte mit ihnen machen, wenn sie das wollen – wie "Yascha fragt". Aber ich will besser darin werden, vorher kurz stehenzubleiben. Nicht aus Angst, sondern aus Respekt. Das Netz vergisst nicht. Unsere Kinder sollten nicht die Rechnung dafür zahlen, dass wir es manchmal bequem finden, zu teilen, was eigentlich ihnen gehört.